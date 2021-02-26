Принц Гаррі заявив, що залишив королівську родину через пресу

Принц Гаррі заявив, що залишив королівську родину через пресу

Укрінформ
Принц Гаррі заявив, що відмовився від королівських обов’язків через британську пресу, яка «руйнувала» його психічний стан та здоров'я.

Про це він сказав у телепрограмі «The Late Late Show», яка вийшла в ефір у п’ятницю, передає Укрінформ.

«Усі ми знаємо, якою може бути британська преса, і це руйнувало моє психічне здоров'я», - зазначив Гаррі.

При цьому він назвав «токсичною» ситуацію, в якій опинилася його родина, й підкреслив, що вчинив «так, як мав би будь-який чоловік і батько».

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган заявили, що складають основні обов’язки, пов’язані з королівською родиною. При цьому вони пообіцяли впродовж року продовжити переговори з цього питання з королевою Єлизаветою. У лютому цього року герцог і герцогиня Сассекські оголосили, що не повернуться до виконання обов'язків членів королівської родини.

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