Південна Корея почала COVID-вакцинацію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю перші дози вакцини AstraZeneca почали вводити працівникам будинків для людей похилого віку та деяким пацієнтам в установах по всій країні.
У суботу влада планує використати 117 000 доз вакцини від Pfizer Inc і BioNTech SE, щоб провакцинувати близько 55 тисяч медичних працівників в установах з лікування коронавірусу.
Як зазначає видання, попри критику повільного початку вакцинації та дебати з приводу ефективності вакцини AstraZeneca для людей літнього віку, опитування показують широкий інтерес південнокорейців до вакцинації.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 113 550 202 випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, виявлено 2 519 328 летальних випадків, одужали 89 134 277 осіб.
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