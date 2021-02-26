Південна Корея почала COVID-вакцинацію

У Південній Кореї в п'ятницю стартувала кампанія з вакцинації від COVID-19, першими щеплення отримають приблизно у 200 будинках для людей похилого віку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю перші дози вакцини AstraZeneca почали вводити працівникам будинків для людей похилого віку та деяким пацієнтам в установах по всій країні.

У суботу влада планує використати 117 000 доз вакцини від Pfizer Inc і BioNTech SE, щоб провакцинувати близько 55 тисяч медичних працівників в установах з лікування коронавірусу.

Як зазначає видання, попри критику повільного початку вакцинації та дебати з приводу ефективності вакцини AstraZeneca для людей літнього віку, опитування показують широкий інтерес південнокорейців до вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 лютого зафіксували 113 550 202 випадки інфікування коронавірусом. Зокрема, виявлено 2 519 328 летальних випадків, одужали 89 134 277 осіб.

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