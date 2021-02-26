Лідери Євросоюзу підтвердили солідарність у боротьбі з COVID-19

За підсумками першого дня роботи Європейської Ради лідери ЄС підтвердили солідарність у боротьбі з пандемією COVID-19 та необхідність тимчасових обмежень пересування для її стримування.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація міститься у спільній заяві, яку європейські лідери ухвалили за підсумками дискусії. Повний текст цього документу оприлюднено на сайті Європейської Ради.

«Ми маємо намір продовжувати працювати разом та координувати дії для подолання пандемії та її наслідків. Епідеміологічна ситуація залишається серйозною, нові штами створюють додаткові виклики. Ми повинні, у зв’язку з цим, дотримуватися суворих обмежень, водночас нарощуючи зусилля для прискорення надходження вакцин», - йдеться у документі.

Глави держав і урядів ЄС погодилися з висновком, що всі «несуттєві» подорожі (не пов’язані з гострою потребою або професійною діяльністю) мають бути на цей час обмежені. Вони нагадали про ухвалені Радою ЄС рекомендації, які визначають принципи таких обмежень: вони мають ґрунтуватися на пропорційності, недискримінації та враховувати інтереси транскордонних спільнот. При цьому велика увага має надаватися безперешкодному руху товарів та послуг, що має забезпечити стійкість і дієздатність Спільного ринку.

Лідери ЄС підтвердили незмінність стратегії вакцинації, яка передбачає рівний доступ до вакцин для всіх країн-членів. При цьому вони привітали зусилля Єврокомісії із прискорення розробки, виробництва та доставки вакцин, як і організацію процесу вакцинації, а також стратегію ЄС в рамках ініціативи «HERA Incubator», яка передбачає поєднання зусиль науки, промисловості та адміністративного ресурсу для своєчасного виявлення нових штамів коронавірусу та розробки ефективних засобів протидії.

Сторони обговорили також питання запровадження так званих «сертифікатів вакцинації», але на цьому етапі не виробили спільного бачення щодо такого документу, тож погодилися продовжити обговорення.

«Ми підтверджуємо нашу солідарність з третіми країнами та наголошуємо на рішучому намірі посилювати глобальну відповідь на пандемію. Ми залишаємося відданими меті поліпшити доступ до вакцин для пріоритетних груп у нашому сусідстві та за його межами, на основі спільних принципів, та підтримувати глобальний підхід у рамках фонду COVAX. Ми вітаємо план COVAX поставити вакцини до 92 країн з низькими та середніми доходами», - йдеться у спільній заяві.

Лідери ЄС доручили Єврокомісії у червні 2021 року представити доповідь із висновками стосовно боротьби проти COVID-19, на основі якої будуть розроблені рекомендації та заходи для зміцнення системи охорони здоров’я.

Як повідомлялося, у лютому, після появи нових штамів коронавірусу і загострення епідеміологічної ситуації, вісім країн ЄС та Норвегія поновили контроль на внутрішніх кордонах для стримування інфекції. Єврокомісія визнавши, що ситуація з поширенням COVID-19 є серйозною, 17 лютого представила концепцію «HERA Incubator» - програми в рамках Європейського агентства з надзвичайної готовності та відповіді (HERA), яка має поєднати зусилля науки, промисловості, державного та недержавного секторів задля розробки вакцин нового покоління.