Ексгенпрокурор Словаччини потрапив під санкції США за корупцію
Про це йдеться в офіційній заяві глави зовнішньополітичного відомства США Ентоні Блінкена, повідомляє Укрінформ.
«Під час офіційного перебування на посаді генпрокурора Словаччини Трнка був причетний до корупційних дій, які підривали верховенство права й віру словацької громадськості в урядові демократичні інститути, посадових осіб і суспільні процеси», - зазначив держсекретар США.
Крім того, глава Держдепу повідомив, що під санкції США Якуб Трнка, син ексгенпрокурора. Відтепер цим особам відмовлено в праві в'їзду на територію Сполучених Штатів.
«Державний департамент і надалі використовуватиме повноваження, щоб сприяти притягненню до відповідальності корупціонерів у цьому регіоні та в усьому світі», - підкреслив Блінкен.
Як повідомлялося, на початку року Доброслав Трнка був затриманий Національним кримінальним агентством Словацької Республіки за обвинуваченнями у зловживанні владою під час перебування на посаді генерального прокурора країни.
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