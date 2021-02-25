Неузгоджені закупівлі COVID-вакцини знищили б Євросоюз – Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас упевнений, що неузгоджена закупівля вакцини проти COVID-19 могла би «вбити» ЄС як об’єднання.

Про це він заявив під час дебатів щодо робочої програми Європейської комісії на 2021 рік, передає кореспондент Укрінформу.

Міністр визнав, що багато хто дивиться наразі на Брюссель із великим розчаруванням через занадто повільні поставки в країни вакцини проти коронавірусу. Маас вважає таку критику виправданою.

Водночас він впевнений, що спільні європейські закупівлі вакцин були єдиним розумним шляхом вперед. «Бо якою була б альтернатива? Європейська гонка, кожен проти кожного за дефіцитну вакцину? Кілька щеплених країн посеред охопленого кризою континенту? Я навіть не хочу уявляти собі такого в солідарній Європі. Це розірвало б Євросоюз; я впевнений у цьому», - заявив дипломат.

Він наголосив, що ЄС має вийти з цієї кризи разом та сильнішим. «Ми досягнемо цього лише тоді, коли продовжимо солідарний курс, який ми розпочали минулого року», - підкреслив глава німецького МЗС.

ФРН, нагадав він, протягом останніх 6 місяців свого головування в Раді Європи сприяв започаткуванню угоди про фінансові рамки та інструмент відбудови після коронакризи на 750 мільярдів євро, що є «історичним актом європейської солідарності». До того ж члени ЄС підтримали понад 3 мільярдами євро інструменти справедливого розподілу вакцини у світі.

Маас також переконаний, що з точки зору зовнішньої політики, Євросоюз ніколи раніше не був настільки єдиним щодо викликів з боку Китаю та Росії. Реакцію на події в Гонконзі або справу Навального Маас вважає цілком переконливою.

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Як повідомлялося, Німеччина головувала в Раді ЄС у другому півріччі 2020 року. Тоді на Європейську комісію було покладено завдання замовляти вакцини проти коронавірусу для всіх 27 країн-членів.