Понад $1,8 трильйона: світові витрати на оборону зросли попри пандемію – IISS

Cвітові витрати на оборону за підсумками минулого року зросли на 3,9% у порівнянні з 2019 роком попри пандемію коронавірусу (COVID-19) й економічну кризу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Всього за підсумками 2020 року світові витрати на оборону становити 1,83 трильйона доларів США.

Найбільше на оборону у минулому році витратили Сполучені Штати – 40,3% від світових витрат, або 738 мільярдів доларів. На другому місці знаходиться Китай – 10,6% від світових витрат, або 193,3 млрд доларів.

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Середні оборонні витрати серед європейських країн-членів НАТО протягом останніх шести років неухильно зростали з 1,25% ВВП у 2014 році до 1,52% у 2019 році. Проте вже у 2020 році вони різко підскочили до 1,64% ВВП. Сума досі залишається меншою за норму Альянсу рівні у 2% ВВП.

Зазначається, що попри суттєве зростання витрат на оборону з 2018 році, очікується, що цьогоріч це зростання буде сповільнюватися через вирівнювання оборонних бюджетів у США та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

The 2021 edition of The Military Balance is OUT NOW! Read the free introduction: https://t.co/4sQPYYdj4n | #MilitaryBalance pic.twitter.com/9Z01ysgysN — IISS News (@IISS_org) February 25, 2021

Як повідомлялося, Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) — дослідницький центр з питань воєнно-політичних конфліктів. Штаб-квартира розташована в Лондоні. Був заснований у 1958 році і з самого початку фокусується на питаннях запобігання поширенню ядерних озброєнь та контролю озброєнь.

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