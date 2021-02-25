Туреччина почала масштабні навчання в Егейському та Середземному морях

Командування ВМС Туреччини розпочало проведення навчань Mavi Vatan-2021 в Егейському та Середземному морях, які триватимуть з 25 лютого по 7 березня 2021 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення на офіційному сайті Міноборони Туреччини.

«Метою навчань є оцінка готовності штабу, підрозділів і кораблів, що входять до складу командування ВМС, перевірка основних видів діяльності на рівні тактичної групи, розвиток навичок у проведенні спільних операцій на морі, взаємодія з іншими командуваннями збройних сил та підвищення бойової готовності підрозділів», - йдеться у повідомленні.

У навчаннях від ВМС Туреччини братимуть участь 87 кораблів, 27 літаків та 20 вертольотів, БПЛА. Зокрема залучать літаки F-16, F-4, морські патрульні літаки, ударні вертольоти, підрозділи морської піхоти та спецпризначенців. Заплановано проведення навчальних стрільб із залученням засобів ППО.

У середині січня кораблі ВМС Туреччини провели навчання зі стрільбами в північній частині Егейського та Східному Середземномор‘ї.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччини та члена ЄС Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони та проводить у Східному Середземномор’ї військові навчання. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні із залученням військово-морських кораблів Туреччини та Греції.

6 листопада ЄС оголосив про рішення продовжити на рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї. Санкційний режим запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року.