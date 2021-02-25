Оксфордський університет влітку розпочне випробування вакцин від нових COVID-штамів

Оксфордський університет розпочне проведення клінічних випробувань вакцин проти нових варіантів коронавірусу влітку.

Про це повідомила провідний дослідник вакцин в Оксфорді Сара Гілберт, передає Укрінформ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, оновлені версії вакцини розробляються як запобіжний захід у випадку, якщо ті COVID-вакцини, що вже існують, не будуть ефективними проти нових варіантів коронавірусу.

«Наразі планується підготувати кампанію з імунізації восени, тому перед початком зимового сезону у нас буде доступний новий варіант вакцини, якщо виявиться, що це саме те, що потрібно», - сказала Гілберт.

Вона додала, що в Оксфордському університеті не очікують, що доведеться проводити випробування вакцини на ефективність або повторювати третю фазу клінічних досліджень. «Це будуть випробування за участю сотень, а не сотень тисяч людей», — додала Гілберт.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 лютого у світі підтверджено 113 100 859 випадків коронавірусу, зокрема 2 508 925 летальних. Від хвороби вже одужали 88 722 537 осіб.

Фото: Neil Hall/EPA