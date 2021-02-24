Нідерланди послаблюють карантин: із 1 березня запрацюють школи та перукарні

У Нідерландах уряд вирішив послабити карантинні обмеження вже з 1 березня.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, роз’яснення щодо послаблення обмежувальних заходів розміщено на урядовому порталі.

Середні школи та коледжі зможуть частково поновити свою роботу з 1 березня. Учні зможуть відвідувати навчальні заклади не менше одного дня на тиждень. Також, із 3 березня знову запрацюють перукарні, масажні кабінети та салони краси. Однак, обов’язково має бути зроблений попередній запис, у відвідувачів немає бути жодних симптомів коронавірусу. А ще людям віком до 26 років буде дозволено займатися спортом у групах на вулиці та спортивних клубах.

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Із 3 березня магазини, які не продають товари першої необхідності, зможуть приймати покупців за попереднім замовленням. Максимально 2 покупці можуть перебувати одночасно в середині приміщення. Клієнт має попередньо зареєструватися за 4 години до прибуття в крамницю.

"У суботу, 27 лютого, вже буде рік з моменту виявлення першого зараження в Нідерландах. І хоча ми намагаємося покласти край цій кризі, ми як і раніше в дуже складній ситуації”, - сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час прес конференції у Гаазі.

Він також зазначив, що експерти попереджають про ризик 3-ї хвилі коронавірусу. І наголосив, що важливо дотримуватися дистанції 1,5 метра та носити маску в людних місцях. Кафе, ресторани, бари, театри, кіно та інші розважальні установи в Нідерландах залишаються закритими.

Попри запровадження послаблень, комендантську годину буде продовжено до 15 березня. Вона й надалі діятиме з 21:00 до 4:30. Парламент країни ухвалив закон, який дозволяє діяти комендантській годині попри рішення суду.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Нідерландах 16 лютого ухвалив скасувати комендантську годину.

Він наголосив, що комендантська година є далекосяжним порушенням права на вільне пересування та приватне життя. Суддя також підкреслив, що ефективність комендантської години, запровадженої через коронавірус, ще не доведена, оскільки одночасно з її встановленням були введені й інші заходи.

Комендантську годину у Нідерландах було запроваджено на підставі закону, який передбачає можливість застосування такого заходу у разі гострої надзвичайної ситуації, яку неможливо врегулювати іншими, менш далекосяжними засобами.

Фонд "Вірусна правда" у позовній заяві стверджував, що комендантська година обмежує основні права, закріплені в Конституції.

Уряд Нідерландів оскаржив рішення суду, який ухвалив скасувати запроваджену через коронавірус комендантську годину.

За порушення комендантської години передбачено штраф у розмірі 95. євро.

Виходити з дому не дозволено без вагомої причини, як-от вигул собаки, повернення з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто чи прямують за кордон і мають квиток.

У світі станом на ранок 24 лютого після коронавірусної хвороби одужали 88 239 672 осіб.