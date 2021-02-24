Політична криза в Молдові: Санду бачить єдиний вихід у дострокових виборах

Президент Молдови Мая Санду прокоментувала рішення Конституційного суду визнати неконституційним її указ про повторне висунення Наталії Гаврилиці у прем'єр-міністри, заявивши, що бачить виходом з кризи проведення дострокових виборів або референдуму.

Про це повідомляє Newsmaker, передає Укрінформ.

Санду сказала, що рішення КС можна було б зрозуміти в нормальній ситуації, але такої в Молдові зараз немає.

«У всього є межа. Молдові потрібен чесний парламент, уряд професіоналів з довгостроковими проєктами. Вихід з кризи тільки один - дострокові вибори. Я обіцяла людям, що ми наведемо порядок у країні. Я не буду сидіти і дивитися, як злочинне співтовариство не хоче віддавати країну, і укладають союзи так само легко, як набивали власні кишені», - сказала президент на брифінгу.

Глава Молдови також заявила, що не вірить депутатам від Партії соціалістів і «Шор», які говорять, що хочуть затвердити уряд в ім'я порятунку країни.

«Їхня так звана більшість не має нічого спільного з порятунком країни. Країну треба рятувати від злодіїв і тих, хто ставить свої інтереси вище інтересів країни», - сказала вона.

Як повідомлялося, раніше КС визнав неконституційним указ Санду про висунення Гаврилиці у прем'єри. Суд також постановив, що президенту і парламентським фракціям необхідно провести нові консультації.