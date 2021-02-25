Швеція посилює карантин: ресторани зачинятимуться раніше

Від наступного понеділка згідно з новими карантинними обмеженнями всі ресторани та кафе Швеції повинні будуть зачинятися на півтори години раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Нові правила застосовуватимуться незалежно від того, чи подають в закладах алкогольні напої. Барам та ресторанам і раніше заборонялося подавати алкоголь після 20:00, але через лазівки в законі вони могли залишатися відчиненими набагато довше. Тепер їм доведеться повністю припиняти роботу о 20:30.

"Після року з COVID-19 ми знаємо, що мусимо триматися на відстані. Це найефективніший захід для стримування поширення вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не має бути натовпу ані на заправних станціях, ані в крамницях, ані деінде", - заявив голова уряду країни Стефан Левен.

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У Швеції протягом двох тижнів середній показник захворюваності на COVID-19 становить 445 нових випадків на 100 населення.

За останніми даними, у Швеції підтверджено 647 470 випадків COVID-19, унаслідок інфікування померли 12 793 жителі країни.

Фото: АА