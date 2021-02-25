Швеція посилює карантин: ресторани зачинятимуться раніше
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
Нові правила застосовуватимуться незалежно від того, чи подають в закладах алкогольні напої. Барам та ресторанам і раніше заборонялося подавати алкоголь після 20:00, але через лазівки в законі вони могли залишатися відчиненими набагато довше. Тепер їм доведеться повністю припиняти роботу о 20:30.
"Після року з COVID-19 ми знаємо, що мусимо триматися на відстані. Це найефективніший захід для стримування поширення вірусу. Зараз не час розслаблятися. Не має бути натовпу ані на заправних станціях, ані в крамницях, ані деінде", - заявив голова уряду країни Стефан Левен.
У Швеції протягом двох тижнів середній показник захворюваності на COVID-19 становить 445 нових випадків на 100 населення.
За останніми даними, у Швеції підтверджено 647 470 випадків COVID-19, унаслідок інфікування померли 12 793 жителі країни.
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