У Німеччині використали лише 15% отриманої вакцини AstraZeneca

Попри великий дефіцит вакцин, у Німеччині використали всього 15% від отриманого обсягу препарату AstraZeneca.

Таку цифру назвав журналістам речник МОЗ Німеччини Ганно Кауц, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі використано лише 15% вакцини, поставленої компанією AstraZeneca. Станом на 23 лютого було доставлено 1,45 мільйона доз, з яких використано лише близько 240 тисяч», - поінформував Кауц.

Він зауважив, що це дозволяє раніше почати щеплення тих груп населення, які не підлягають першочерговій вакцинації.

Скористатися такою можливістю закликав глава МОЗ Єнс Шпан. Зокрема, вже наступного тижня зробити щеплення зможуть учителі та вихователі. Разом з ними планувалося вакцинувати працівників правоохоронних органів, однак, за повідомленнями ЗМІ, поліцейські масово відмовляються від препарату AstraZeneca. Раніше повідомлялося про масові відмови медичних працівників.

Міська влада Берліна запропонувала щепити AstraZeneca безхатьків, які належать до другої пріоритетної групи номер 2 (до першої - люди віком за 80 років та окремі працівники медичної галузі).

Загалом дві дози вакцини вже отримали 1 854 928 жителів Німеччини (2,2% населення), одну - майже вдвічі більше (3 518 294 осіб).

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