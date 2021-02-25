Пишіть твіти японською – Україну мають знати позитивно

Чому б українцям не налагодити тісніші контакти з жителями Країни вранішнього сонця?

Хочу звернутися до всіх українців – знавців японської мови, яким не байдуже, що про нас знають у цій неймовірній і важливій країні.

Вже аксіомою є те, що соціальні мережі нині використовуються, як ефективний інструмент дипломатії – і в плані просування певної політики, і з точки зору досягнення економічних цілей, і в сфері культури. У Японії однією з основних соціальних мереж за впливом і широтою охоплення є Твіттер.

Досвід останніх 4 місяців однозначно свідчить про доцільність використання цього інструменту публічної дипломатії. Проте вести твіттер-акаунт в Японії потрібно японською мовою.

Чому б вам усім, знавцям цієї дуже складної мови, особливо викладачам, не завести самим і не залучити ваших студентів до цієї роботи й не зареєструвати акаунти в Твіттері й не вести їх щоденно, наповнюючи ПОЗИТИВНИМИ новинами з України японською мовою? Саме позитивними, негативні розповсюдять і без нас із вами. Для вас і для молоді це було б прекрасною можливістю безпосередньо потоваришувати з японцями, набути досвіду спілкування з урахуванням місцевої культури і традицій.

Забагато України в Японії бути не може. Плани щодо масштабної культурної програми України в Японії поки що відкладаються – і ковід, і дефіцит ресурсів. Але потенціал Твіттера може бути залучений у повному масштабі й без додаткових коштів, було б бажання. І не бійтеся робити помилки – досвід без синців не приходить. Помилки у канджі не проблема, справжньою помилкою може стати втрата шансу в часи глобальних трансформацій поглибити наші відносини з третьою економікою світу, єдиною країною Азії, яка ввела санкції проти РФ і є членом "великої сімки".

Запрошую вас до співпраці.

Сергій Корсунський

FB