Мюнхен з Путіним і без: ідеї «русского міра» проголошені 14 років тому

Мюнхенську промову Путіна експерти охрестили двома початками – нової холодної війни та краху Росії

Лютнева Мюнхенська конференція з безпеки, яка нещодавно закінчилася, цього разу мала незвичний формат та особливих гостей. Російського президента Путіна на мюнхенське зібрання цього року не кликали. Та, здається, він на це й не претендував і не розраховував. Адже сперечатися з Байденом чи Меркель сьогодні йому не до снаги. Натомість набагато простіше і комфортніше виступати перед аудиторіями, де йому ніхто не буде суперечити, і зустрічатися лише з тими, хто захоплено дивиться в очі. Або з тими, хто від нього залежить, скажімо – з усім відомими білорусом Олександром Лукашенком чи українцем Віктором Медведчуком.

Під час обговорення у Мюнхені глави найвпливовіших держав світу розкритикували дії Кремля за агресивну поведінку та, зокрема, відсутність прогресу у відновленні територіальної цілісності України. Як відомо, вперше у форумі взяв участь новообраний президент США Джо Байден. Свою думку мали можливість висловити німецька канцлерка Анґела Меркель та багато інших лідерів держав. Конференція, на якій прийнято розглядати важливі питання міжнародної безпеки, торкнулася, зокрема, питання відновлення зв’язків США й ЄС та реалізації мінських домовленостей. Так, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції назвала поведінку Росії зухвалою.

Росія відкрито, а отже й справді зухвало продовжує порушувати норми міжнародного права. До того ж не соромиться це робити не лише на власних просторах, а й за їх межами. І це – тривожний сигнал для світу. Президент США Джо Байден також наголосив, що існує неабияка загроза світовій демократії з боку сучасної Росії, а у планах Путіна – послаблення і ЄС, і НАТО, бо загрожувати та залякувати окрему країну значно простіше, аніж протистояти сильному об’єднанню.

Та, очевидно, що такі плани очільник Кремля виношує вже давно. У цьому контексті варто згадати, як 14 років тому Володимир Путін у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки розкритикував однополярність світу, політику США і НАТО щодо Росії. Тоді його промову назвали оголошенням другої «холодної війни». Вже тоді володар Кремля виношував і фактично проголосив ідеї «русского міра». За 14 років після Мюнхена, а особливо протягом останніх семи років агресії проти України, Путін повністю розкрив усі свої погляди, наміри і сподівання, а його нахабна політика абсолютно відкидає норми міжнародного права як такі.

Сумнозвісна промова Путіна у лютому 2007 року фактично дала початок й ознаменувала остаточну відмову Росії від співпраці з західними партнерами та повернення Кремля до зовнішньополітичного курсу радянських часів. Тепер, через 14 років, ми вже добре розуміємо і відчуваємо наслідки такого погляду і поділу світу. Уже тоді Путін був упевнений, що незалежна зовнішня політика – це не природний наслідок суверенітету тієї чи іншої країни, а привілей обраних. Серед обраних – звичайно ж, на думку Кремля, Росія. І якщо велика й могутня таким привілеєм володіє, то такі країни, як Україна, Молдова, Грузія, ймовірно, його «не заслуговують». Та навіть більше: якщо не хочуть рухатися у фарватері російської політики, то відразу стають «західними проєктами» – саме так нещодавно схарактеризував Україну прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Саме сприйняття сучасної цивілізації як світу, в якому повинні розпоряджатися ті, хто наділений привілеями, призвело до воєн Росії проти Грузії та України. Воно ж мало і зворотний ефект – посилення ізоляції Росії. Але будь-які нагадування Кремлеві про необхідність дотримуватися норм міжнародного права та поважати права власних громадян – за «традицією», сприймаються російськими керівниками як ворожий випад. Саме так свого часу на подібні зауваження реагували й радянські попередники. Яка доля спіткала колись великий і могутній Радянський Союз, знають усі. Історія любить циклічність та може повторюватися, особливо коли ігноруються її закони розвитку та цивілізаційні. А мюнхенську промову Путіна експерти вже давно охрестили не лише початком нової холодної війни, а й початком краху Росії.

Тарас Попович