Вакцині Pfizer планують спростити умови зберігання – ЗМІ

Американське управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) планує схвалити запит компаній Pfizer Inc/BioNTech щодо зміни умов зберігання вакцини від COVID-19 при стандартних температурах морозильної камери замість ультрахолодних умов.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Минулого тижня компанії заявили, що просили американський регулятор пом'якшити вимоги щодо зберігання вакцини від COVID-19 при наднизьких температурах, що потенційно дозволить зберігати її в звичайних аптечних морозильних камерах.

Очікується, що FDA невдовзі внесе зміни в інструкцію щодо використання вакцини, пише The New York Times з посиланням на компетентних у цьому питанні людей. У грудні FDA надала дозвіл на екстрене використання вакцини за умови її зберігання при температурі від -80ºC до -60ºC.

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Як повідомляв Укрінформ, три фармацевтичні компанії США – Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson – планують до кінця березня виробити та поставити 240 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.

У світі станом на ранок 24 лютого після коронавірусної хвороби одужали 88 239 672 особи. На момент повідомлення у світі зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних.