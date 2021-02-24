Вакцині Pfizer планують спростити умови зберігання – ЗМІ
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Минулого тижня компанії заявили, що просили американський регулятор пом'якшити вимоги щодо зберігання вакцини від COVID-19 при наднизьких температурах, що потенційно дозволить зберігати її в звичайних аптечних морозильних камерах.
Очікується, що FDA невдовзі внесе зміни в інструкцію щодо використання вакцини, пише The New York Times з посиланням на компетентних у цьому питанні людей. У грудні FDA надала дозвіл на екстрене використання вакцини за умови її зберігання при температурі від -80ºC до -60ºC.
Як повідомляв Укрінформ, три фармацевтичні компанії США – Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson – планують до кінця березня виробити та поставити 240 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу.
У світі станом на ранок 24 лютого після коронавірусної хвороби одужали 88 239 672 особи. На момент повідомлення у світі зафіксовано 112 654 146 випадків коронавірусу, зокрема 2 485 384 летальних.