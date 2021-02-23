Пандемія може призвести до зростання неписьменності в бідних країнах – ЮНЕСКО

Через пандемію коронавірусу дві третини країн з низьким рівнем доходу змушені були скоротити видатки на освіту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ресурс Новини ООН.

За даними ЮНЕСКО, ще до пандемії, у 2018-2019 роках, країни з високим рівнем доходу щорічно витрачали по 8 501 доларів США на освіту кожної дитини і підлітка порівняно з 48 доларами США на дитину на рік у країнах з низьким рівнем доходу.

Частка 10-річних дітей, які не здатні читати короткі тексти, до пандемії COVID-19 у країнах з низьким і середнім рівнями доходу становила 53 відсотки - порівняно лише з 9 відсотками в країнах з високим рівнем доходу.

В ЮНЕСКО заявили, що закриття шкіл у зв'язку з COVID-19 може призвести до збільшення цього показника в бідних країнах до 63%.

Експерти наголошують, що у багатьох дітей у країнах з низьким рівнем доходу немає комп'ютерів, смартфонів або навіть доступу в Інтернет, через що в умовах карантину вони практично цілком позбавлені можливості вчитися.

В ЮНЕСКО закликають міжнародну спільноту надати підтримку бідним країнам та інвестувати більше коштів у системи освіти.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 112 263 022 випадки зараження коронавірусом. Зокрема, зафіксовано 2 485 384 летальні випадки, одужали 87 788 837 осіб.

Фото: picture-alliance / dpa / A. Jallanzo