Бразилія почне випускати COVID-вакцину AstraZeneca

У Бразилії почнуть виробляти вакцину від коронавірусу фармацевтичної компанії AstraZeneca у першій половині 2021 року.

Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.

Країна підписала угоду з компанією про передачу технології, завдяки чому Фонд Освальдо Круза у Ріо-де-Жанейро зможе почати виробляти препарат уже в квітні.

«Це завжди було нашою метою. Застосовуючи технологію виробництва по максимуму, ми сподіваємося досягти 100- відсоткового національного виробництва в першій половині цього року. Якби ми сьогодні хотіли придбати більше вакцин, то не змогли б», - сказав віцепрезидент з виробництва та інновацій в галузі охорони здоров'я Фонду Марко Ауреліо Крігер.

За його словами, 23 лютого Бразилія має отримати понад два мільйони доз вакцини AstraZeneca.

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Вакцина AstraZeneca та вакцина CoronaVac, розроблена китайською фармацевтичною компанією Sinovac, - дві вакцини, що застосовуються в країні.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 112 263 022 випадки зараження коронавірусом. З них - 2 485 384 летальних, одужали 87 788 837 осіб.

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