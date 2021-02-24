Бразилія почне випускати COVID-вакцину AstraZeneca
Про це повідомляє Xinhua, передає Укрінформ.
Країна підписала угоду з компанією про передачу технології, завдяки чому Фонд Освальдо Круза у Ріо-де-Жанейро зможе почати виробляти препарат уже в квітні.
«Це завжди було нашою метою. Застосовуючи технологію виробництва по максимуму, ми сподіваємося досягти 100- відсоткового національного виробництва в першій половині цього року. Якби ми сьогодні хотіли придбати більше вакцин, то не змогли б», - сказав віцепрезидент з виробництва та інновацій в галузі охорони здоров'я Фонду Марко Ауреліо Крігер.
За його словами, 23 лютого Бразилія має отримати понад два мільйони доз вакцини AstraZeneca.
Вакцина AstraZeneca та вакцина CoronaVac, розроблена китайською фармацевтичною компанією Sinovac, - дві вакцини, що застосовуються в країні.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 23 лютого зафіксували 112 263 022 випадки зараження коронавірусом. З них - 2 485 384 летальних, одужали 87 788 837 осіб.
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