Твіттер видалив сотні акаунтів, пов’язаних із Іраном, РФ та Вірменією

Керівництво соцмережі Твіттер заявило про видалення 373 сторінок, котрі пов’язують із Росією, Вірменією та Іраном та які порушували правила цієї платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Компанія заявила, що зняла 238 облікових записів, що працюють з Ірану, за різні порушення її політики.

А також заявила, що 100 акаунтів з російськими зв’язками було видалено через пошилення наративів, які підривали віру в НАТО і націлювались проти США та Європейського Союзу.

Twitter також повідомив, що було знято 35 облікових записів, пов’язаних із Вірменією, додавши, що вони були створені для інформаційної кампанії проти Азербайджану.

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Нагадаємо також, що Твіттер став першою платформою, яка прийняла рішення про постійне видалення акаунта Дональда Трампа після трагічних подій 6 січня, коли мав місце штурм Капітолію Сполучених Штатів.

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