США вперше розмістили свої стратегічні бомбардувальники в Норвегії

США вперше розмістили свої стратегічні бомбардувальники в Норвегії

Укрінформ
Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули на територію Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному сайті командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Готуючись до цього розгортання, персонал ВПС США зі своєї основної бази в Техасі прибув сьогодні на авіабазу Ерланд у Норвегії. Ці авіатори візьмуть участь у низці навчальних місій, які виконуватимуться найближчими тижнями.

Навчання для особового складу включатиме різноманітні напрямки, починаючи з операцій на крайній півночі і закінчуючи покращенням взаємодії з європейськими союзниками та партнерами.

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"Оперативна готовність і наша здатність підтримувати союзників і партнерів та швидко реагувати є критично важливими для загального успіху", - заявив генерал Джефф Гаррігіан, командувач ВПС США у Європі та Африці. "Ми цінуємо міцне партнерство, яке ми маємо з Норвегією, і сподіваємось на майбутні можливості для зміцнення нашої колективної оборони", – додав він.

У заяві не вказується, скільки саме американських літаків прибуло до Норвегії.

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Весь персонал пройшов медичний огляд перед прибуттям до Норвегії.

Слід нагадати, що ВПС США минулого року оприлюднили нову арктичну оборонну стратегію, спрямовану на посилення своєї присутності в регіоні та протидію загрозам з боку Росії та Китаю.

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