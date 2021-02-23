США вперше розмістили свої стратегічні бомбардувальники в Норвегії

Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники В-1В Lancer вперше прибули на територію Норвегії для тривалого розміщення і проведення навчальних місій.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному сайті командування Військово-повітряних сил США в Європі та Африці.

Готуючись до цього розгортання, персонал ВПС США зі своєї основної бази в Техасі прибув сьогодні на авіабазу Ерланд у Норвегії. Ці авіатори візьмуть участь у низці навчальних місій, які виконуватимуться найближчими тижнями.

Навчання для особового складу включатиме різноманітні напрямки, починаючи з операцій на крайній півночі і закінчуючи покращенням взаємодії з європейськими союзниками та партнерами.

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"Оперативна готовність і наша здатність підтримувати союзників і партнерів та швидко реагувати є критично важливими для загального успіху", - заявив генерал Джефф Гаррігіан, командувач ВПС США у Європі та Африці. "Ми цінуємо міцне партнерство, яке ми маємо з Норвегією, і сподіваємось на майбутні можливості для зміцнення нашої колективної оборони", – додав він.

У заяві не вказується, скільки саме американських літаків прибуло до Норвегії.

Весь персонал пройшов медичний огляд перед прибуттям до Норвегії.

Слід нагадати, що ВПС США минулого року оприлюднили нову арктичну оборонну стратегію, спрямовану на посилення своєї присутності в регіоні та протидію загрозам з боку Росії та Китаю.