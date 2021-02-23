У Росії вибухнув газопровід: транзит через Казахстан припинили

Влада Оренбурзької області РФ запровадила режим надзвичайної ситуації в Ілекському районі, де у вівторок на магістральному газопроводі стався витік газу з вибухом.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс із посиланням на першого віце-губернатора регіону Сергія Баликіна.

На територіях Новосергіївського, Ташлинського районів, Соль-Ілецького міського округу запроваджено режим підвищеної готовності. Без газу залишилися кілька сіл Новосергіївського району.

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Як повідомив чиновник, сьогодні ремонтні служби «Уралтрансгаз» вже розпочали роботи, поставлено завдання усунути аварію.

Міненерго РФ повідомило, що призупинено транзит газу через російську ГІС Олексіївка через територію Республіки Казахстан. Газопостачання споживачів здійснюється з балона газопроводу Оренбург - Новопсков.

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За прогнозом Приволзького УГМС, майбутньої ночі температура повітря в цьому регіоні може опуститися нижче мінус 25 градусів.

Як повідомлялося, торік у Росії стався вибух на найбільшому плавзаводі, одна людина загинула.

Фото: pool_56 / Telegram