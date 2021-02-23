У Берліні спалили машину польського дипломата

У Берліні невідомі вандали вночі у вівторок спалили автомобіль польського дипломата.

Про це повідомили у посольстві Польщі в Німеччині, передає Укрінформ з посиланням на Wpolsce.pl.

«Сьогодні о третій ночі невідомі зловмисники спалили автомобіль на дипломатичних номерах нашого працівника, який був припаркований на вулиці. Автомобіль згорів»,- повідомили в посольстві РП.

Як зазначається, поблизу стояли інші автомобілі на польській реєстрації, але вони залишилися неушкодженими.

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Справою займається поліція.

Фото: Spreepicture