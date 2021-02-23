Канада ще на два місяці подовжила заборону на в’їзд іноземців

Канада продовжила заборону на в’їзд до країни більшості іноземців ще на два місяці до 21 квітня.

Про це на своїй сторінці у Твіттері оголосив міністр громадської безпеки Канади Біл Блер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наш уряд ніколи не вагатиметься вживати рішучі кроки, необхідні для підтримки канадців у безпеці від нових різновидів COVID-19. Обмеження на в’їзд іноземців до Канади не з території США продовжено до 21 квітня 2021 року”, - зазначив Блер.

Notre gouvernement n'hésitera jamais à prendre les mesures énergiques nécessaires pour protéger les Canadiens des nouvelles variantes de #COVID19. Les restrictions sur les voyages internationaux non américains au Canada ont été prolongées jusqu'au 21 avril 2021. — Bill Blair (@BillBlair) February 19, 2021

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Як повідомлялося, раніше Канада продовжила заборону на перетин кордону з території США, яка діятиме щонайменше до 21 березня 2021 року.

Станом на вечір понеділка на території Канади було трохи понад 31 тис. активних випадків перебігу COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 21 674 життів канадців.

За даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 112,259,555 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2,485,323 летальних, одужали 87,784,784 людини.