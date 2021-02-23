Дуда в ООН застеріг від переходу до “business-as-usual” у відносинах з РФ

Міжнародна спільнота не повинна переходити до політики “business-as-usual” у відносинах з Росією, яка не дотримується норм міжнародного права.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час онлайн-виступу на сесії Ради ООН з прав людини, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу президента РП.

“Відновлення підходу “business-as-usual” у відносинах з Росією й очікування, що це вплине на поведінку Кремля, є наївним. Не у цьому полягає справжній діалог. Він означає дотримання певних стандартів, а у випадку Росії ці стандарти не поліпшуються, а погіршуються”,- заявив Дуда.

Він закликав російську владу виконати міжнародні зобов’язання і звільнити опозиціонера Олексія Навального і його заарештованих прихильників.

Президент РП підкреслив, що міжнародна спільнота має також звертати увагу на "жахливу ситуацію з правами людини на окупованих територіях України, які перебувають під контролем російських окупаційних сил чи сепаратистів, яких підтримує Росія".

“Польща однозначно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах”,- підкреслив Дуда.

Читайте також: Дуда в ООН говоритиме про порушення прав людини в Росії

Він також наголосив, що міжнародна спільнота не може мовчати й з огляду на хвилю репресій, яка прокотилася в Білорусі після президентських виборів.

Як повідомлялося, 17 січня Олексія Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво", коли він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний строк у справі «Ів Роше» на реальний. Опозиціонер має провести в колонії близько 2 років і 5 місяців.

Читайте також: Дуда пропонує накласти європейські санкції на Газпром

Після цього в Росії пройшли кілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Понад 10 тисяч їх учасників були затримані, багатьох відправили під арешт. 11 лютого МВС РФ заявило про порушення 90 кримінальних справ після протестів у січні-лютому.