Повінь в Індонезії: десятки тисяч постраждалих, тисячі людей евакуюють
Укрінформ
На околицях столиці Індонезії Джакарти через повінь на річці Читарум евакуюють кілька тисяч місцевих мешканців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.
Речниця індонезійського Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Радіта Джати заявила, що внаслідок повені постраждали понад 28 000 жителів у чотирьох селах району Бекасі та у 34 селах району Караванг.
Наразі понад 4 000 людей евакуюють до іншого району.
Район Бекасі в провінції Західна Ява в Індонезії з суботи страждає від наслідків повені, спричиненої сильними опадами.
Тисячі будинків у цьому районі затоплені водою та не мають електропостачання.
Сезонні рясні дощі протягом останніх днів спричинили десятки зсувів та великі повені на більшій частині Індонезії.
Фото: rokna.net