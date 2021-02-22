Як Лукашенко з Путіним під час перемовин на лижах каталися

Президент РФ Володимир Путін разом з Олександром Лукашенком сьогодні в Сочі, де у них проходять переговори, каталися на лижах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

Кадри "спілкування у неформальній обстановці" - на лижах на курорті "Червона поляна" - показали по місцевому телебаченню.

«Трасса мягкая, приятная - Снежочек мягкий - Полупухляк!»: Путин и Лукашенко - о горнолыжной трассе в Красной поляне pic.twitter.com/Hlo2Wi9VhR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2021

Путин и Лукашенко на склоне в Красной поляне pic.twitter.com/8ZcVwOKMzM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 22, 2021

Перед цим, як передає ТАСС, відбулися переговори, які тривали близько півтори години. Співрозмовники обговорювали "дорожні карти інтеграції", а також відновлення автомобільного сполучення між країнами - очікується, що воно відкриється до літа.

Після катання на лижах і снігоходах Путін і Лукашенко зустрінуться знову на офіційному обіді.

Повідомляється, що Лукашенко прибув до Росії ще 19 лютого.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.