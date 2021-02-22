У Франції стартує COVID-тестування через слину

У Франції з 22 лютого розпочинається тестування на коронавірус учнів навчальних закладів методом забору слини.

Таке рішення прийняв уряд країни, повідомляє Укрінформ із посиланням на Franceinfo.

Раніше ефективність і безпеку цього методу визнала Вища адміністрація здоров'я Франції.

Як відзначається, це є найшвидше тестування, яке видає результати за 40 хвилин.

З початку епідемії у березні минулого року у країні виявлено 3 605 181 випадок інфікувань коронавірусом. Понад 84 тис. осіб померли від COVID-19.

За попередні 24 години у Франції зафіксовано 22 046 нових інфікувань; сталося 160 летальних випадків.

У світі станом на ранок 22 лютого підтверджено майже 112 млн випадків коронавірусу, з них понад 2,4 млн летальних.