У Британії сьогодні представлять план виходу з локдауну

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні представить «дорожню карту» поетапного виходу країни з локдауну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Джонсон має оголосити свій план перед Палатою громад сьогодні у другій половині дня, а потім - на пресконференції.

Зокрема, очікується, що з 8 березня відкриються школи. Також планується дозволити зустрічатися надворі з однією людиною, наприклад на каву або пікнік.

З 29 березня дозвіл мають поширити на компанії до 6 осіб, або із максимум двох домогосподарств. З цієї дати також планують відкрити майданчики для тенісу, гольфу та інших спортивних занять, що відбуваються надворі. Ще з цього дня зможуть поновитися організовані спортивні заняття для дітей і дорослих.

Однак це лише перший етап із чотирьох у запланованому послабленні карантину. Наступним кроком має стати відкриття магазинів, де продають товари непершорядного значення.

Очікується, що цього разу обмеження будуть послаблювати поетапно у всій країні, без повернення до трирівневої системи, коли вони відрізнялися залежно від епідеміологічної ситуації.

Раніше Джонсон висловлював сподівання, що нинішній локдаун у Великій Британії буде останнім.

Третій ліком загальнонаціональний карантин у Британії запровадили 5 січня.

Від початку пандемії в Об’єднаному Королівстві виявлено понад 4,1 мільйона випадків COVID-19, зокрема 120,5 тисячі летальних. Одужали вже 2,4 мільйона осіб.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 111 962 912 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 478 165 летальних, 87 331 761 людина одужала.

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