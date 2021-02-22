Глава китайського МЗС закликає США скасувати митні збори та односторонні санкції

Член Держради і глава МЗС КНР Ван I у понеділок закликав американських політиків відмовитися від різних передсудів, утриматися від необґрунтованих підозр і «повернутися до розумної політики стосовно Китаю, щоб забезпечити здоровий і стабільний розвиток китайсько-американських відносин».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

«Ми сподіваємося, що американська сторона якнайшвидше скоректує свою політику, у тому числі скасує необґрунтовані митні збори на китайські товари і односторонні санкції відносно китайських компаній і науково-дослідних і освітніх установ, відмовиться від невиправданого придушення науково-технічного прогресу Китаю, щоб створити необхідні умови для китайсько-американського співробітництва», - заявив Ван І.

Глава МЗС зробив відповідні заяви, виступаючи з програмною промовою на церемонії відкриття форуму «Ланьтін» у Пекіні «Сприяння діалогу та співпраці, контроль та управління розбіжностями: повернення китайсько-американських відносин у правильне русло».

Як передавав Укрінформ, китайська економіка обжене США швидше, ніж очікувалося раніше, впоравшись з наслідками пандемії коронавірусу краще, ніж західні країни. За оцінками аналітиків, до 2028 року Китай стане найбільшою за обсягом ВВП країною світу - на п'ять років раніше, ніж очікувалося.

Як повідомлялося, економіка Китаю першої з економік найбільших країн повернулася до зростання після кризи, яку викликала пандемія коронавірусу.

Слід зазначити, що під час президентства Дональда Трампа китайсько-американські відносини переживали важкі часи. Колишній президент США неодноразово покладав провину за пандемію коронавірусу саме на Китай.