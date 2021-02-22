Аргентина схвалила використання COVID-вакцини Sinopharm

Влада Аргентини дозволила використання вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinopharm.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання La Nacion із посиланням на міністра охорони здоров’я Арегнтини Карлу Віззотті.

Зазначається, що мільйон доз цієї вакцини прибуде в Аргентину 25 лютого.

Очікується також, що найближчим часом до Аргентини прибуде нова партія російського препарату «Спутник V».

Від початку пандемії в Аргентині коронавірусом заразилися 2 064 334 особи, з них 51 198 людей померли, а 1 866 501 особа одужала.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, від початку пандемії у світі виявлено 111 962 912 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 478 165 летальних, 87 331 761 людина одужала.