Британія в ООН вимагатиме реакції на порушення прав людей в тоталітарних країнах

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб закличе ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії, Білорусі, Китаї та М'янмі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві, поширеній міністерством, витяги з тексту якого опублікував Bloomberg.

За інформацією агентства, Рааб вкаже на ганебне поводження з опозиціонером Олексієм Навальним і попередить, що Росія не виконує своїх міжнародних зобов'язань.

"Порочне рішення, спрямоване проти жертви отруєння, а не тих, хто відповідальний за нього, демонструє, що Росія не виконує базові зобов'язання, виконання яких передбачається для будь-якого відповідального члена міжнародної спільноти", - зазначив Рааб, коментуючи рішення суду щодо опозиціонера.

Читайте також: Сенат Польщі закликав Євросоюз розширити санкції проти Росії

Крім того, МЗС Британії заявить про систематичне порушення прав людини ще в трьох країнах. Він скаже про кризу прав людини в Білорусі після жорстокого придушення протестувальників, не згодних з результатами президентських виборів, а також вимагатиме надати верховному комісару ООН з прав людини негайний і безперешкодний доступ в Синьцзян-Уйгурський автономний район на північному заході Китаю через порушення прав уйгурів, включаючи тортури, примусову працю та примусову стерилізацію жінок.

Крім цього, міністр освітить порушення в М'янмі та закличе військових в цій країні відійти в сторону і звільнити цивільних лідерів.

Нагадаємо: міністри закордонних справ Європейського Союзу сьогодні обговорять відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ щодо російського опозиціонера Олексія Навального.