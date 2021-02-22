На Тайвані через туман сталася масштабна ДТП: зіштовхнулися 20 автівок

Тайвань 21 лютого накрив сильний туман, через це сталась масштабна ДТП за участі 20 машин, серед них – 7 вантажівок та 13 легковиків.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Taiwan News.

Аварія сталась на західному узбережжі Тайваню. Постраждалий розповів, що острів накрив сильний туман, тому водії не бачили чітко, коли їхали по шосе вгору.

У поліції округу підтвердили, що причиною ДТП був туман. Проте правоохоронці з'ясовуватимуть обставини, аби вирішити, яку відповідальність будуть нести водії.

Також поліціянти закликали тайванських водіїв зменшувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції з іншими автівками під час руху в тумані.

Фото: Focus Taiwan