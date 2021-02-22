Мер Ніцци просить владу запровадити карантин «вихідного дня» через коронавірус

Мер міста Ніцца, що на півдні Франції, закликав центральну владу заблокувати регіон на вихідні, щоб зменшити потік туристів в умовах боротьби з різким сплеском захворювань на COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

"Нам потрібні суворі заходи, які виходять за рамки загальнодержавної комендантської години, або жорсткіша комендантська година, або часткове та часове блокування. Блокування на вихідних мало б сенс", - сказав мер Ніцци Крістіан Естрозі.

За даними Covidtracker.fr, в районі Ніцци найвищий рівень зараження COVID-19 у Франції: 740 нових випадків в тиждень на 100 тис. жителів. Наразі у Франції діє загальнонаціональна комендантська година - заборонено з’являтися на вулиці після 18 години без поважної причини.

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За словами очільника міста, рівень зараження різко виріс через збільшення кількості туристів під час різдвяних свят. Кількість міжнародних рейсів до міста зросла з 20 в день перед Різдвом до 120 у святкові дні - і все це без обов’язкового тестування на COVID-19.

“Ми будемо раді прийняти багато туристів цього літа, щойно ми виграємо цю битву, але краще утриматися від цього, поки ми говоримо “не приїжджайте сюди, зараз не час". Захист жителів Ніцци - мій пріоритет", - сказав Естрозі.

Як повідомлялося, у світі виявлено 111 937 037 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 477 409 летальних, одужали 87 244 531 особа.

Фото: АА