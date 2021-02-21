У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 111,6 мільйона

У світі станом на ранок 21 лютого зафіксували 111 658 765 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, виявлено 2 472 455 летальних випадків, одужали 86 826 726 осіб.

З початку нової доби зафіксовано вже 20 037 нових випадків COVID-19, померли 1 020 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (28 706 473), Індія (10 991 651) та Бразилія (10 139 148).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 лютого лабораторно підтверджено 1 304 456 випадків COVID-19, з них за добу – 4 489.