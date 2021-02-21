Трамп виступить на з’їзді Республіканської партії - ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп готується виступити із промовою під час великого заходу Республіканської партії.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

“Експрезидент США Дональд Трамп спробує знову привернути до себе політичну увагу, виступивши із промовою під час важливої зустрічі консерваторів”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Трамп має намір виступити під час останнього дня Конференції консервативних політичних дій, що триватиме з 25 по 28 лютого в Орландо.

За словами співрозмовника агентства, Трамп говоритиме “про майбутнє Республіканської партії та консервативного руху”, а також висловиться стосовно “катастрофічних” дій Джо Байдена стосовно кордону й амністії.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Палата представників оголосила президенту Трампу другий імпічмент за його каденцію з обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Минулого тижня в Сенаті США розпочалися судові слухання з цього питання. На голосуваннях у суботу верхня палата не змогла набрати дві третини голосів для того, щоби визнати Трампа винним за обвинуваченнями Палати представників США.

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