Усіх охочих дорослих британців планують вакцинувати до серпня - Джонсон

Усі дорослі жителі Великобританії, які висловлять бажання отримати щеплення від COVID-19, зможуть зробити це до кінця липня цього року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона пише Reuters.

“Ми тепер намагатимемося запропонувати щеплення кожному дорослому до кінця липня, допомагаючи найбільш уразливим раніше, й вживаючи подальші кроки для пом’якшення наявних обмежень”, - сказав Джонсон.

Однак він наголосив, що карантин пом’якшуватиметься поступово. “Не слід сумніватися, шлях із локдауну буде обачним й поступовим, оскільки ми й надалі захищатимемо себе й навколишніх”, - зазначив прем’єр-міністр.

Reuters зауважує, що раніше британський уряд планував завершити кампанію із вакцинування осінню, але переглянув свої прогнози після успішного й швидшого першого етапу вакцинування.

Після того, як Великобританія вийшла на п’яте місце у світі за кількістю офіційно підтверджених смертей від COVID-19 та серії прорахунків у реагуванні на пандемію, уряд Джонсона швидше, ніж більшість інших західних держав, спромігся забезпечити постачання вакцин, розпочавши цей процес раніше”, - пояснює агентство.

Досі понад 17 млн жителів Об’єднаного королівства отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, що становить близько чверті загального населення країни. Лише Ізраїль та ОАЕ наразі випереджають Великобританію у кількості щеплень на душу населення.