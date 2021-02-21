Усіх охочих дорослих британців планують вакцинувати до серпня - Джонсон
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на слова прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона пише Reuters.
“Ми тепер намагатимемося запропонувати щеплення кожному дорослому до кінця липня, допомагаючи найбільш уразливим раніше, й вживаючи подальші кроки для пом’якшення наявних обмежень”, - сказав Джонсон.
Однак він наголосив, що карантин пом’якшуватиметься поступово. “Не слід сумніватися, шлях із локдауну буде обачним й поступовим, оскільки ми й надалі захищатимемо себе й навколишніх”, - зазначив прем’єр-міністр.
Reuters зауважує, що раніше британський уряд планував завершити кампанію із вакцинування осінню, але переглянув свої прогнози після успішного й швидшого першого етапу вакцинування.
Після того, як Великобританія вийшла на п’яте місце у світі за кількістю офіційно підтверджених смертей від COVID-19 та серії прорахунків у реагуванні на пандемію, уряд Джонсона швидше, ніж більшість інших західних держав, спромігся забезпечити постачання вакцин, розпочавши цей процес раніше”, - пояснює агентство.
Досі понад 17 млн жителів Об’єднаного королівства отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, що становить близько чверті загального населення країни. Лише Ізраїль та ОАЕ наразі випереджають Великобританію у кількості щеплень на душу населення.