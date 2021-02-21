Кількість загиблих від COVID-19 у Бразилії перевищила 245 тисяч

Упродовж минулої доби у Бразилії було зареєстровано 1212 смертей від COVID-19 й загальна кількість загиблих від початку пандемії сягнула 245 977.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Бразилії пише Сіньхуа.

Зазначається, що в суботу у країні також було виявлено 57 472 нові випадки інфікування COVID-19, що підвищило загальну кількість хворих від початку пандемії до 10 139 148 осіб.

Серед усіх бразильських штатів найбільше від пандемії постраждав Сан-Паулу, на території якого зареєстрували 57 743 смертей та майже 2 млн випадків інфікування.

“Бразилія посідає третє місце у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19 після США та Індії, й друге місце - за кількістю загиблих від недуги після США”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо: наразі вже понад 5,75 млн бразильців отримали щеплення від COVID-19, що становить 2,72% від загального населення країни.

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