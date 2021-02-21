З Середземного моря біля узбережжя Лівії урятували понад 200 мігрантів

Берегова охорона Лівії урятувала з Середземного моря поблизу узбережжя країни понад 200 незаконних мігрантів.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на Верховного комісара ООН у справах біженців пише Сіньхуа.

“Понад 200 осіб було доставлено до Триполі лівійською береговою охороною, серед них: 9 жінок й 3 дітей. УВКБ ООН та Міжнародний комітет Червоного хреста надають предмети першої необхідності й медичну допомогу усім, хто вижив”, - заявили в УВКБ ООН.

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Водночас у ВМС Лівії повідомили, що виявили тіло одного незадокументованого мігранта під час рятувальної операції. Ще кільком людям вдалося втекти після того, як їх повернули на берег.

За підрахунками Міжнародної організації з міграції минулого року 323 мігранти загинули, 417 зникли безвісти й 11 891 було повернуто береговою охороною назад до Лівії під час спроби перетнути Середземне море на шляху до Європи.

“Багато незаконних мігрантів, яких або рятують в морі або арештовують, перебувають у переповнених центрах приймання на території Лівії, попри регулярні заклики міжнародної спільноти стосовно їх закриття”, - додає Сіньхуа.

Нагадаємо: з огляду на хаос, який панує у Лівії після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році, тисячі незаконних мігрантів обирають саме цю країну відправним пунктом своєї небезпечної морської подорожі до території ЄС, сподіваючись отримати в одній з країн Євросоюзу притулок.

Фото: АА