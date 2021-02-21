Бразильський мутований коронавірус вже дістався Швеції

Перший випадок інфікування мутованим бразильським штамом COVID-19 виявили у Швеції.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Мутований коронавірус, спершу виявлений у Бразилії, тепер був знайдений і у Швеції”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що інфікування новим штамом вірусу було виявлено у чотирьох жителів регіону Гавлеборг, розташованого на північ від Стокгольму. “Ніхто з них не потребував госпіталізації, але влада все одно переймається”, - стверджує Сіньхуа.

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Жодна з інфікованих осіб не виїздила за межі Швеції останнім часом, але відвідували інші регіони країни.

“Усі нові штами вважаються більш заразними, ніж оригінальний. У середині січня менше сотні випадків інфікування британським різновидом було виявлено у Швеції. Тепер же його підтвердили у 20 з 21 регіону країни та пов’язують із 20% усіх інфікувань”, - зауважує агентство.

Нагадаємо: за кілька днів до цього на території Швеції було також виявлено перший випадок інфікування південноафриканським штамом COVID-19.