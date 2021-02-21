Бразильський мутований коронавірус вже дістався Швеції
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Мутований коронавірус, спершу виявлений у Бразилії, тепер був знайдений і у Швеції”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що інфікування новим штамом вірусу було виявлено у чотирьох жителів регіону Гавлеборг, розташованого на північ від Стокгольму. “Ніхто з них не потребував госпіталізації, але влада все одно переймається”, - стверджує Сіньхуа.
Жодна з інфікованих осіб не виїздила за межі Швеції останнім часом, але відвідували інші регіони країни.
“Усі нові штами вважаються більш заразними, ніж оригінальний. У середині січня менше сотні випадків інфікування британським різновидом було виявлено у Швеції. Тепер же його підтвердили у 20 з 21 регіону країни та пов’язують із 20% усіх інфікувань”, - зауважує агентство.
Нагадаємо: за кілька днів до цього на території Швеції було також виявлено перший випадок інфікування південноафриканським штамом COVID-19.