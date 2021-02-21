Фінансовий борг Іспанії сягнув найвищого рівня за більш ніж століття

Борг Іспанії у 2020 році через вплив пандемії збільшився на 112,438 млрд євро, що дорівнює обсягу річних витрат на пенсійне забезпечення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

"Це результат прямої допомоги та заходів, запроваджених для реагування на кризу у галузі охорони здоров'я, економічні та соціальні наслідки пандемії COVID-19", - заявила міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо.

Зазначається, що співвідношення боргу до обсягу іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП у 2019 році до 117,1% у грудні 2020 року - це найвищий рівень за понад століття. За оцінками Іспанського центрального банку, у 1902 році відношення боргу до ВВП країни досягло 123,6%.

Таким чином, кожен з 46,9 мільйона мешканців країни фактично має борг понад 27 900 євро, що перевищує середньорічну зарплату в Іспанії, яка становить 27 500 євро.

Обсяг боргу за 2020 рік настільки великий, що потрібно розподілити весь державний дохід, отриманий від податків та соціальних внесків упродовж трьох повних фінансових років (або заморозити виплату пенсій на дев'ять років), щоб мати можливість виплатити його.