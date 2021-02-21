Байден проведе першу міжнародну зустріч із Трюдо

Першим лідером держави, який проведе особисту зустріч із новим президентом США Джо Байденом, стане прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в Оттаві заявив сам Джастін Трюдо.

“Дружба між Канадою та США - одна із найсильніших та найглибших серед усіх держав світу. Вона збудована на спільних цінностях, міцних міжособистих зв’язках та спільній географії. Я із нетерпінням очікую на зустріч із президентом Байденом, під час якої ми спільно працюватимемо над припиненням пандемії COVID-19 та підтримкою жителів обох держав”, - сказав Трюдо.

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У його офісі додали, що зустріч пройде у віртуальному форматі 23 лютого.

“Співрозмовники обговорять спільне бачення швидкого економічного відновлення, розширення середнього класу, створення робочих місць, підтримання надійних ланцюгів постачання, двосторонню енергетичну співпрацю, оборону й безпеку, а також пропагування різноманітності й інклюзивності”, - розповіли в офісі глави уряду Канади.

Нагадаємо: Джастін Трюдо став першим лідером іноземної держави, якому Джо Байден подзвонив після набуття повноважень президента США.