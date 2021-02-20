Морози і буревії: Байден оголосив Техас зоною стихійного лиха

Президент Джо Байден заявив, що в штаті Техас відбувається масштабна катастрофа, й наказав федеральним службам посилити заходи влади штату щодо відновлення районів, постраждалих від сильних зимових буревіїв, які почалися 11 лютого й досі тривають.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Білого дому.

Допомога може включати гранти на тимчасове житло та ремонт осель мешканців, позики для покриття незастрахованих майнових втрат та інші програми, що допомагають приватним особам та власникам підприємств оговтатися від наслідків катастрофи.

Федеральне фінансування буде доступне державним структурам та органам місцевого самоврядування, а також окремим приватним некомерційним організаціям, спрямоване на надзвичайні заходи у зв'язку зі стихійним лихом.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 36 осіб загинули у Сполучених Штатах в результаті потужного буревію та сильних морозів. Щонайменше 20 з них померли у штаті Техас, який найбільше потерпає від негоди. Мільйони людей залишилися без електрики.

Фото: Scott Olson / Getty Images.