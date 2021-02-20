У Нідерландах для збереження комендантської години ухвалили закон

Парламент Нідерландів ухвалив новий закон, щоб зберегти чинною нічну комендантську годину в країні щонайменше до 3 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Зазначається, що у четвер цей документ підтримала нижня палата парламенту, він у вихідні офіційно набере чинності.

Уряд Нідерландів ініціював прискорене проходження через парламент закону щодо надзвичайних ситуацій, який передбачає заходи зі стримування поширення пандемії коронавірусу, через рішення суду про скасування комендантської години. Судді дійшли висновку, що комендантська година не є законною, оскільки, відповідно до законодавства, вона може бути запроваджена у разі гострої надзвичайної ситуації.

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Уряд подав апеляцію на рішення суду. Доки її не розглянуть, комендантська година залишається чинною.

Апеляційний суд має оголосити свій присуд 26 лютого.

Комендантська година у Нідерландах діє до ранку 3 березня. Наступного тижня уряд оголосить, чи продовжуватиме термін її дії.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Нідерландах 16 лютого назвав комендантську годину далекосяжним порушенням права на вільне пересування та приватне життя й ухвалив її скасувати.

Щодня у період з 21:00 до 04:30 жителям країни заборонено виходити з дому без вагомої причини, як-от вигул собаки, повернення з роботи чи поїздки на роботу. Також виняток зроблено для громадян, які їдуть на суд в інше місто чи прямують за кордон та мають квиток.

За порушення передбачено штраф у розмірі 95 євро.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 111 340 630 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 465 590 летальних, одужали 86 220 672 особи.