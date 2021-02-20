Віртуальний Мюнхен воз’єднання

Учасники конференції констатували: Америка і Європа знову разом

Спеціальна сесія (або «Спеціальне видання» – Special Edition, – як її назвали організатори) Мюнхенської безпекової конференції стала такою собі Одою відродженню євроатлантичних відносин. Власне, і тема була обрана відповідна: «Поза західністю: поновлення трансатлантичного співробітництва, зустріч із глобальними викликами».

«We’ll be back!» – заявив позаторік Джо Байден, перебуваючи в Мюнхені. І він не просто повернувся, він повернувся переможцем і президентом. І, безперечно, зіркою заходу. Хиба що йому радісно не потискали руки та не пригощали шампанським.

Джо Байден

Уперше з 1963 року (MSC–2021 є 57-ю конференцією) світові лідери, можновладці, експерти, бізнесмени не змогли зібратися великою, компанією в «Баварському дворі» в Мюнхені. Цей мініваріант Мюнхенської конференції став фактично першим великим публічним міжнародним заходом, на якому Байден виступив як очільник нації номер 1. Хоча сам по собі він – обличчя на конференції далеко не нове: уперше взяв у ній участь ще в далекому 1980 році. Потім приїжджав як віцепрезидент у 2009-2017 роках, був і у 2019-му.

ОДИН ЗА ВСІХ І ВСІ ЗА ОДНОГО

Якби не пандемія, участь Байдена в Мюнхенській безпековій конференції насправді була б тріумфальною. І навіть не тому, що американський лідер уперше удостоїв цей форум своїм виступом. Просто його попередник Дональд Трамп настільки зіпсував ці самі трансатлантичні відносини, що всі нинішні спікери не могли приховати відвертої радості від месиджів нинішнього господаря Білого дому – і про співробітництво в рамках НАТО, і з ЄС, і щодо Ірану, і щодо клімату. Особливо вибухала щастям президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн...

Урсула фон дер Ляєн

При цьому, пам’ятуючи все ж досвід останніх 4 років, європейські лідери поспішали запевнити нового-старого партнера в тому, що розуміють роздратування Вашингтона, приміром, щодо недостатніх внесків у військову сферу. Канцлерка ФРН Анґела Меркель, на адресу якої пролунало найбільше критики, похвалилася, що її країна вже довели витрата на оборону до 1,5 % ВВП, тоді як у 2014-му було лише 1,1 %. І запевнила, що Берлін прямуватиме до 2-відсоткової мети, як і зобов’язався. «Німеччина готова до нової глави в трансатлантичному партнерстві», – мужньо заявила «залізна канцлерка», якій на цьому посту залишилося трохи більше як пів року.

Анґела Меркель

«Ми маємо зміцнити наші зобов’язання щодо колективної оборони і більше вкладати в політику стримування і оборони наших територій. Це буде стимулом для союзників надавати необхідні спроможності та робити внесок у справедливий розподіл фінансового навантаження», – зауважив, зі свого боку, генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг

Макрон також пообіцяв збільшувати оборонні витрати. Закликав реформувати НАТО й повторив свій заклик до діалогу з Росією.

Про доцільність пропонувати Москві можливості для співробітництва згадала й Меркель. При цьому назвала РФ разом з Китаєм найбільшими темами, щодо яких трансатлантичні партнери мають розробити спільну стратегію. У цьому контексті вона згадала Україну. «З огляду на суверенітет і територіальну цілісність України ми останніми роками не просунулися вперед. Мінський процес хоча і є дипломатичним інструментом, але його поступ мав би бути кращим», - сумно констатувала глава уряду ФРН, країни-члена Нормандського формату.

«Відстоювання суверенітету й територіальної цілісності України залишається життєво важливою справою для Європи і Сполучених Штатів!» - оптимістично заявив Джо Байден, який виступав перед канцлеркою.

Ще 46-й президент заявив про важливість посилювати НАТО, згадав при цьому Статтю 5 Статуту організації про «один за всіх і всі за одного», звинуватив Росію в намаганнях посіяти розбрат серед західних партнерів, дещо (але не дуже суворо) «проїхався» по Китаю.

Та головне, Байден заявив рівно те, чого від нього чекали задовбані Трампом європейці: «Америка повернулася! Трансатлантичний союз повернувся! Америка знову на боці своїх європейських партнерів з НАТО!»

ГУРТОМ ПРОТИ ПАНДЕМІЇ

Зрозуміло, що політики не могли оминути теми пандемії COVID-19 (яка й завадила поважним особам зустрітися фізично). Ця тема лунала у виступах усіх учасників, особливо (що логічно) – у промовах генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адханома Гебреєсуса, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, засновника Microsoft, мецената й співголови фонду свого і дружини Мелінди імені Білла Гейтса.

Джошуа Вокер та Тедрос Адханом

Антоніу Гутерреш та Лу Мяо

Перший закликав укласти глобальну «пандемічну угоду», яка допоможе підготуватися до «майбутнього». Другий сяяв оптимізмом і запевняв усіх, що багатосторонній світовий порядок урешті-решт повертається, що допомагає подолати вірус. Третій (якого чимало людей пов’язують з теоріями змови, що не дивно, якщо згадати, що у 2017 році з мюнхенської ж трибуни Гейтс спрогнозував пандемію найближчими роками) закликав скинутися «невеличкою кількістю мільярдів доларів» на те, аби захистити себе перед подальшими пандеміями.

Білл Гейтс

Чи не найбільше за всіх, однак, тему COVID-19 розвинув прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. Буквально за кілька годин до Мюнхена він приймав колег з Великої сімки. Уся четвірка лідерів – Байден, Меркель, Макрон і Джонсон – перемістилися в Мюнхен (переваги віртуального формату) прямісінько із саміту G7, на якому обговорювали все ту ж пандемію і пообіцяли нові мільярди на її подолання.

Борис Джонсон

Джонсон з традиційно скуйовдженим волоссям натхненно розповідав про ініціативи й закликав створити «колективну оборону проти наступної пандемії, так само, як ми об’єднуємся проти воєнних загроз». Він також запевняв, що «глобальна Британія готова до відповідальності як частина цієї частини Заходу». Ну й, звісно, радів з відродження повноцінних трансатлантичних відносин. «Америка і Європа поруч. Америка беззастережно повернулась як лідер вільного світу. Це фантастична річ!» - заявив британський прем’єр з трибуни з логотипом MSC.

У самій «штаб-квартирі» конференції, готелі Bayerischer Hof, у залі, де щороку збиралася політична еліту світу та було тісно, голосно й цікаво, на сцені самотньо стояв Ішинґер і дивився у велетенський екран на своїх гостей.

Вольфганг Ішингер

Якщо хтось у нас образився, що традиційного останніми роками учасника Мюнхена, Україну, не запросили до слова, то не варто: про війну в нашій країні не забули. З іншого боку, не варто радіти з того, що на заході не було представників Росії (її багато років уособлював на конференції глава МЗС Сергій Лавров). Попри те, що згадували цю країну не раз і далеко не в компліментарному тоні, про навмисне ігнорування не йдеться; особисто посол Ішинґер постійно каже про важливість поводитися з Москвою «терпляче та стратегічно». Просто вмістити в 3,5 години те, що зазвичай триває 3 дні, фізично неможливо. І тема цієї сесії була обмежена виключно трансатлантичним контекстом, а точніше, була присвячена «перезавантаженню» відносин.

Але організатори обіцяють після цієї «першої зупинки на шляху до справжнього Мюнхена», як сформулював Ішинґер, влаштувати ще цілу низку «короткометражних» заходів, на яких говоритимуть не лише про трансатлантичне співробітництво, а й про інші проблеми та виклики.

Для цього, однак, треба пережити пандемію.

Ольга Танасійчук, Берлін

Фото: Munich Security Conference