Арктичний циклон у США затримав вакцинацію на мільйони доз – ЗМІ

Арктичний циклон, який охопив більшу частину Сполучених Штатів упродовж останніх днів, призвів до затримки поставок щонайменше 6 мільйонів доз вакцини від COVID-19 та вимушеного припинення роботи пунктів вакцинації.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу abcNEWS із посиланням на старшого радника Білого дому Енді Славітта, передає Укрінформ.

«Непередбачені затримки (у постачанні вакцини – ред.) мали місце в усіх 50 штатах та спричинили затримку реалізації близько 6 мільйонів доз вакцини», - зауважив чиновник.

Крім того, від відключення електроенергії постраждали 2 тисячі пунктів вакцинації по всій країні.

«Ми очікуємо, що всі затримані дози будуть реалізовані впродовж наступного тижня, причому більшість буде доставлена протягом ближчих кількох днів", - зауважив Славітт.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати лідирують за кількістю вакцинованих людей серед усіх інших країн. За останніми даними Bloomberg Vaccine Tracker, станом на суботу в США реалізовано 60,5 мільйона доз вакцини.

У світі станом на ранок 20 лютого зафіксували 111 250 361 випадок зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 2 463 681 летальний випадок, одужали 86 133 056 осіб.