Штати не будуть запрошувати Росію до «Великої сімки» - Білий дім

Адміністрація Джо Байдена не має наміру запросити Росію приєднатися до «Великої сімки», яка об'єднує США, Канаду, Францію, Британію, Німеччину, Італію та Японію.

Як передає Укрінформ із посиланням на Голос Америки, про це заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі.

«Я не думаю, що ми знову запрошуємо Росію (вступити «до Великої сімки» – ред.)», - сказала вона.

Зазначається, що спілкуючись із журналістами на борту президентського літака, який прямував до штату Мічиган, Псакі вказала: будь-які пропозиції щодо входження Росії до G7 можуть бути зроблені тільки спільно з усіма учасниками «Великої сімки».

Як повідомлялося, Дональд Трамп минулого року назвав формат саміту «дуже застарілим» і заявив, хоче запросити до участі в ньому Австралію, Індію та Південну Корею.