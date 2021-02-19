Нова Зеландія розпочинає COVID-вакцинацію

Нова Зеландія розпочинає кампанію вакцинації від коронавірусної інфекції, вже зроблені перші щеплення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Першою щеплення препаратом компаній Pfizer-BioNTech зробила група з 25 вакцинаторів в Окленді.

«Доцільно захистити наших вакцинаторів, які відіграватимуть важливу роль у найближчі тижні та місяці», - сказав директор з питань охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.

Починаючи з суботи і протягом двох-трьох тижнів будуть вакциновані приблизно 12 тисяч прикордонників.

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«Розгортання програми імунізації в Новій Зеландії займе цілий рік. Ми не намагаємося бути першими, але прагнемо гарантувати безпечний і своєчасний доступ до вакцини проти COVID-19 для всіх у Новій Зеландії», - сказав Блумфілд.

На сьогодні вакцина Pfizer-BioNTech - єдина затверджена вакцина від коронавірусу у Новій Зеландії.

У країні зафіксовано 1 992 випадки захворювання на COVID-19, 26 осіб померли.

Як повідомлялося, цього тижня прем'єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що країна отримала першу партію з 60 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech.

Раніше уряд країни закрив найбільше місто Окленд після того, як там були виявлені випадки «британського» штаму коронавірусу.