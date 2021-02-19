В Японії виявили нову мутацію COVID-19

У Японії зафіксували нову мутацію коронавірусу COVID-19, яка відрізняється від штамів, що раніше з'явилися у країні, Великій Британії, ПАР і Бразилії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Japan Times.

За словами генерального секретаря Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, 91 випадок зараження новим штамом коронавірусу було виявлено у в регіоні Канто на сході Японії, ще два випадки зараження були виявлені на карантинному пункті в аеропорту.

Національний інститут інфекційних захворювань Японії зазначив, що новий штам ймовірно виник за кордоном, але він відрізняється від інших штамів, які раніше були виявлені на території країни.

Наразі в Японії виявили 151 випадок захворювання різновидами штамів, які вперше зафіксували у Британії, ПАР та Бразилії. Загалом у країні зареєстровано понад 400 тис. випадків захворювання на COVID-19 та понад 7 тис. смертей.

Фото: news.sky.com