У Конго виявили понад 500 заражень чумою, у більшості випадків – бубонною

Влада Демократичної республіки Конго заявила про виявлення у країні понад 520 випадків зараження чумою за останні три місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«У нас понад 520 випадків (зараження чумою – ред.), із яких 31 стали летальними», - заявив Патрік Карамура, представник МОЗ у провінції Ітурі.

Він додав, що за останні три місяці більшість зафіксованих випадків стосується бубонної чуми, але є також п’ятеро людей, які заразилися легеневою чумою і двоє септичною чумою.

За словами епідеміолога з неурядової організації Ecohealth Alliance Анне Лодісуа, перші випадки з’явилися між 15 листопада й 13 грудня минулого року у Бірінгі, що в провінції Ітурі.

Середній вік заражених становить 13 років, проте є й тримісячні малюки та 73-річні дорослі.

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Як відомо, чума — зоонозна природно-осередкова бактеріальна інфекційна хвороба, що характеризується гарячкою, тяжкою інтоксикацією, геморагічним синдромом, серозно-геморагічним ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, нерідким септичним перебігом і високою летальністю. При виникненні серед людей здатна до швидкого епідемічного поширення, належить до групи інфекційних хвороб з багатьма механізмами передачі. За приблизними підрахунками за відому історію чума забрала життя 180-200 мільйонів людей.

Фото: AL JAZEERA