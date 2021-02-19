Штати заборонили в'їзд десяткам діячів режиму Білорусі

Вашингтон запровадив візові санкції проти 43 осіб, які мають відношення до влади Білорусі, за репресії проти учасників мирних протестів і журналістів.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій державним секретарем США Ентоні Блінкеном, передає власний кореспондент Укрінформу.режиму

«Держдепартамент США вжив заходів на підставі указу президента 8015, застосувавши візові обмеження проти 43 осіб у Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократії у країні», - повідомив Блінкен.

Він уточнив, що до цього списку входять, зокрема, високопосадовці у сфері юстиції, керівники правоохоронних органів та силовики, які затримували мирних демонстрантів і піддавали їх знущанням. Крім того, під санкціями опинилися судді та прокурори, які засуджували мітингувальників і журналістів до ув'язнення, а також керівники вишів, котрі погрожували студентам розправами за участь у мирних акціях протесту.

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За словами держсекретаря США, особливе занепокоєння викликають утиски правозахисної організації «Вясна», Білоруської асоціації журналістів та працівників незалежних профспілок, а також вироки журналістам Катерині Андреєвій та Дар'ї Чульцовій, яких було засуджено 18 лютого.

Усім особам, внесеним до санкційного списку, заборонено в’їзд до Сполучених Штатів під будь-яким приводом.

Як наголосив Блінкен, США продовжать підтримку незалежного розслідування щодо фальсифікацій президентських виборів у Білорусі, порушень прав людини та репресій.

«Ми підтримуємо сміливий народ Білорусі та підтримуємо його право на вільні й чесні вибори»,- наголосив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, США запровадили візові санкції проти представників влади Білорусі, у тому числі членів адміністрації Лукашенка, а також громадян Росії, які перешкоджали роботі незалежних білоруських ЗМІ та підривали свободу слова в цій країні.