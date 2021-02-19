Штати заборонили в'їзд десяткам діячів режиму Білорусі

Штати заборонили в'їзд десяткам діячів режиму Білорусі

Заява
Укрінформ
Вашингтон запровадив візові санкції проти 43 осіб, які мають відношення до влади Білорусі, за репресії проти учасників мирних протестів і журналістів.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій державним секретарем США Ентоні Блінкеном, передає власний кореспондент Укрінформу.режиму

«Держдепартамент США вжив заходів на підставі указу президента 8015, застосувавши візові обмеження проти 43 осіб у Білорусі, які несуть відповідальність за підрив демократії у країні», - повідомив Блінкен.

Він уточнив, що до цього списку входять, зокрема, високопосадовці у сфері юстиції, керівники правоохоронних органів та силовики, які затримували мирних демонстрантів і піддавали їх знущанням. Крім того, під санкціями опинилися судді та прокурори, які засуджували мітингувальників і журналістів до ув'язнення, а також керівники вишів, котрі погрожували студентам розправами за участь у мирних акціях протесту.

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За словами держсекретаря США, особливе занепокоєння викликають утиски правозахисної організації «Вясна», Білоруської асоціації журналістів та працівників незалежних профспілок, а також вироки журналістам Катерині Андреєвій та Дар'ї Чульцовій, яких було засуджено 18 лютого.

Усім особам, внесеним до санкційного списку, заборонено в’їзд до Сполучених Штатів під будь-яким приводом.

Як наголосив Блінкен, США продовжать підтримку незалежного розслідування щодо фальсифікацій президентських виборів у Білорусі, порушень прав людини та репресій.

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«Ми підтримуємо сміливий народ Білорусі та підтримуємо його право на вільні й чесні вибори»,- наголосив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, США запровадили візові санкції проти представників влади Білорусі, у тому числі членів адміністрації Лукашенка, а також громадян Росії, які перешкоджали роботі незалежних білоруських ЗМІ та підривали свободу слова в цій країні.

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