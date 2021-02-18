В Індонезії вводять штрафи за відмову від COVID-вакцинації

Влада столиці Індонезії Джакарти вирішила запровадити штрафи за відмову громадян вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Сума штрафу становить п'ять мільйонів рупій (близько 357 доларів).

Заступник губернатора Джакарти Ахмад Різа Патрія заявив, що міська влада просто дотримується правил, і такі санкції є крайнім заходом у місті, на яке припадає близько чверті з понад 1,2 млн заражених коронавірусом в країні.

"Якщо ви відхилите це (пропозицію щеплення - ред), є дві речі - соціальна допомога не буде надана та штраф", - сказав Різа журналістам.

Індонезія має намір прищепити 181,5 млн осіб із 270 млн населення протягом 15 місяців за програмою вакцинації, що розпочалася минулого місяця.

Як повідомлялося, майже 34 000 індонезійців вже померли внаслідок пандемії.

Раніше цього місяця в Індонезії оголосили розпорядження президента, що передбачає, що кожному, хто відмовляється від вакцинації, може бути відмовлено у соціальній допомозі чи державних послугах або накладено штраф.

Штраф приначатимуть регіональні установи охорони здоров’я або органи місцевого самоврядування.

Регіональні служби охорони здоров'я в Західній Яві, найбільш густонаселеній провінції Індонезії, а також регіоні Західна Нуса-Тенгара заявили Reuters, що не планують застосовувати ці санкції.

Грудневе опитування, проведене компанією Saiful Mujani Research and Consulting показало, що лише 37% респондентів були готові до вакцинації, 40% не визначилися, а 17% відмовились би її проходити.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 110 610 408 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 444 890 летальних, одужали 85 473 593 особи.

Фото: Belga